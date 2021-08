Sky – Inter, un tifoso chiede a Inzaghi: “Arriva Correa?”. Simone sorride e risponde così

Il mercato dell'Inter è caldo, caldissimo intorno al nome di Joaquin Correa. E' l'argentino della Lazio il profilo in cima alla lista

Il mercato dell'Inter è caldo, caldissimo intorno al nome di Joaquin Correa. E' l'argentino della Lazio il profilo in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi. Il tecnico interista, come noto, è un grandissimo estimatore del Tucu, tanto che avrebbe fatto ai dirigenti più di una richiesta di portarlo a Milano.