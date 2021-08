Pedullà – Inter-Correa, alla Lazio 28-30mln+bonus: “C’è dettaglio in più”. Entro mercoledì…

Joaquin Correa vede l'Inter. Il club nerazzurro vuole chiudere con la Lazio entro mercoledì la trattativa per portare a Milano l'attaccante

Joaquin Correa vede l'Inter. Il club nerazzurro vuole chiudere con la Lazio entro mercoledì la trattativa per portare a Milano l'attaccante argentino, grande pupillo di Simone Inzaghi. E l'affare procede, come riporta Alfredo Pedullà, su queste basi: ai biancocelesti andrebbe una cifra fissa di 28-30 milioni, a cui verranno aggiunti dei bonus e, dettaglio in più, un'eventuale percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Scrive Pedull: "Correa-Inter: si lavora su base 28-30 bonus e/o percentuale. L’intenzione è quella di ieri: chiudere entro mercoledì".