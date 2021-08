Sky – Sprint Inter, Correa entro 24/48 ore. Insigne e Scamacca le alternative

I dirigenti nerazzurri accelerano per l'attaccante argentino, in uscita dalla Lazio: si cerca l'intesa. Due i piani B

A Verona con un nuovo attaccante. L’Inter vuole chiudere il secondo colpo per il reparto avanzato entro il match in programma venerdì per la 2a giornata di Serie A. Joaquin Correa è sempre il primo obiettivo, ma i nerazzurri ora hanno fretta e si guardano attorno. Le novità arrivano da Sky Sport sul giocatore in uscita dalla Lazio e non solo.