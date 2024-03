Inter-Empoli non sarà una partita banale nemmeno per Simone Inzaghi, pronto contro la squadra di Davide Nicola a scrivere un altro storico capitolo della sua avventura a Milano

Una partita significativa, che assume tutta l'importanza del mondo se si guarda avanti, a quell'orizzonte da raggiungere, a quel traguardo da festeggiare. Inter-Empoli non è affatto una partita banale: lo scudetto, per i nerazzurri, è diventato non più una questione di se, ma di quando.

Ecco che allora ogni sfida può essere cruciale per accumulare punti e avvicinare la festa per la seconda stella. Ma non sarà una partita banale nemmeno per Simone Inzaghi, pronto contro la squadra di Davide Nicola a scrivere un altro storico capitolo della sua avventura a Milano. Sì, perché lunedì sera a San Siro il tecnico interista raggiungerà quota 150 panchine con l'Inter. Un numero tondo, che inizia a essere importante dal punto di vista statistico e che, pian piano, sta proiettando lo stesso Inzaghi nell'Olimpo degli allenatori di tutti i tempi della storia nerazzurra.