FCIN1908 / Inter, recupera Sommer: allenamento in gruppo. Le ultime su de Vrij e Arnautovic

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’allenamento odierno della sua Inter. Come appreso da FCIN1908.it, oggi ad Appiano Gentile è tornato a lavorare in gruppo Yann Sommer: distorsione alla caviglia superata, il portiere è recuperato. Deciderà poi Simone Inzaghi nei prossimi giorni se schierarlo dal 1’ contro l’Empoli o se usare ancora cautela e puntare su Audero.