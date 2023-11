Le tre chiavi che hanno portato l’Inter in testa. Ecco cosa chiederà Inzaghi alla squadra

L'inizio difficile della passata stagione è ormai un lontano ricordo. Simone Inzaghi ha saputo correggere errori e difetti facendo ripartire l'Inter come meglio non poteva. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sono tre le "chiavi" che hanno portato il gruppo in testa alla classifica, secondo il tecnico, saranno fondamentali anche in futuro. "Lavoro, sacrificio e disponibilità: ecco cosa chiederà Simone Inzaghi quando alla Pinetina parlerà al gruppo al completo".