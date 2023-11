Pres Porto: “Taremi ha offerte da 10mln l’anno. Milan? Proposta ridicola”

Intervenuto ai microfoni di SIC, Pinto Da Costa, presidente del Porto, ha parlato così del futuro di Mehdi Taremi, obiettivo di mercato dell'Inter a parametro zero per la prossima stagione: "Dobbiamo essere realisti. Taremi ha delle offerte che non ha ancora accettato per guadagnare 10 milioni all'anno. Signori, datemi 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco e gli rinnoverò il contratto. Sì, il Milan ci ha provato in estate con proposte ridicole di cui non valeva nemmeno la pena parlare. Non erano nemmeno vicini al valore della clausola".