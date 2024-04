"Dopo il famoso scudetto scivolato due anni fa e da esorcizzare adesso, erano arrivati pure i tormenti del 2023, ma Simone ha dimostrato di essere saldo nei nervi. A stella raggiunta firmerà il rinnovo biennale con opzione per un altro anno. Tradotto, potrebbe restare in sella fino al 2027 e in quel caso sarebbero sei stagioni consecutive sulla panchina dell’Inter, storicamente usurante per tutti. Più delle cinque stagioni di Bersellini e Trapattoni, da quando esiste la A a girone unico ha fatto meglio solo il Mago Herrera che arrivò a otto. Nessuno di questi giganti, però, nella vittoria di uno scudetto è stato tanto diabolico come potrebbe essere Simone".