Inzaghi: “Vittoria stra meritata. Pavard strepitoso. Thuram? Aspettiamo 24 ore”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha commentato con soddisfazione in conferenza stampa il successo ottenuto contro il Benfica: "Abbiamo fatto un secondo tempo di un'intensità incredibile, i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo preparato questa partita molto bene. Il primo tempo è stato equilibrato, in alcune situazioni potevamo essere più lucidi e andare in vantaggio. Nel secondo tempo sembrava che a ogni azione potevamo segnare. Non dimentichiamo che di fronte avevamo il Benfica, squadra di grandissimi campioni, ma oggi c'è stata un'Inter che ha stra meritato questa vittoria".