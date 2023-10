Inter-Benfica 1-0 risultato finale: Thuram, gol per la vetta del girone

STATISTICHE E PRECEDENTI— Inter e Benfica si affrontano per la seconda stagione consecutiva in Champions League, con la squadra italiana che ha vinto 2-0 in trasferta prima di pareggiare 3-3 in casa nei quarti di finale della scorsa edizione. Il Benfica complessivamente non ha mai battuto l'Inter in tutte le competizioni, perdendo la finale di Coppa dei Campioni del 1965, perdendo in aggregato 4-3 agli ottavi di Coppa UEFA 2003/04 e, sempre in aggregato, 5-3 nei quarti di finale della scorsa UEFA Champions League.