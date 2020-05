TL ipotizza l’Inter 2020/2021: sei colpi clamorosi per l’assalto allo scudetto

Il campionato sembra poter ripartire. Malgrado persistano ancora delle resistenze, la data del 13 giugno sembra sufficientemente lontana per poter permettere alle squadre un minimo di preparazione in vista della ripresa.

Intanto, però, impazza il calciomercato. Soprattutto per quanto riguarda il futuro dell’Inter. Lautaro Martinez è sempre e comunque oggetto del pressing forsennato del Barcellona e così sono varie le ipotesi di formazione in vista della prossima stagione. Formazione senza El Toro, quella ipotizzata da Telelombardia. Una formazione con sei nuovi innesti, cinque titolari, per l’assalto definitivo allo scudetto.

Ecco la nuova Inter teorizzta.