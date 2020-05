La novità che avvicina il colpo Werner: “L’Inter offrirà anche un cartellino da più di 20 mln”

La possibile partenza di Lautaro Martinez destinazione Barcellona continua a tenere banco in casa Inter. E, con essa, anche il nome del possibile sostituto dell’argentino. In cima alla lista, in questo momento sembra esserci Timo Werner del Lipsia. La concorrenza non manca (forte il pressing del Liverpool), ma l’Inter potrebbe spuntarla anche grazie all’eventuale inserimento nella trattativa di Valentino Lazaro, attualmente in prestito con diritto di riscatto a 24 milioni al Newcastle e già cercato dai tedeschi a gennaio. Scrive Tuttosport:

“Quel giocatore (il rinforzo in attacco, ndr), nel caso in cui, appunto, si concretizzi la cessione di Martinez al Barcellona, oggi è Timo Werner. Il tedesco rimane un obiettivo difficile, ma l’Inter ci proverà e potrebbe offrire al Lipsia come parziale contropartita l’austriaco Lazaro. Il giocatore è in prestito al Newcastle che dovrà valutare se riscattarlo per 24 milioni. Se non lo farà, l’Inter lo proporrà ai tedeschi, già interessati al suo acquisto nel mercato di gennaio“.

(Fonte: Tuttosport)