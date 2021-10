Inter, attaccante in arrivo: Jovic sostituto di Sanchez? E torna di moda anche Nandez

A gennaio l'Inter si muoverà e dovrebbe arrivare un attaccante alla corte di Inzaghi, duello tra il serbo e Lacazette dell'Arsenal

L'Inter non sembra volersi fermare, anzi punta dritta alla seconda stella e a confermarsi ancora una volta campione d'Italia. Per centrare l'obiettivo, l'ad Marotta ha confermato che il club è disposto a tornare sul mercato a gennaio.

"Si va a caccia non di una quarta punta residuale a cui concedere qualche briciola qua e là, ma di un attaccante già pronto oggi, con le spalle robuste per abitare in una big. Luka Jovic, 23enne centravanti serbo diventato ormai meteora al Real Madrid, è stato più volte valutato negli ultimi mesi e il suo nome rischia di tornare in alto sul taccuino anche perché possiede quasi tutte le caratteristiche richieste. Forte, navigato, determinato, non troppo costoso. Più o meno come Alexandre Lacazette, che di anni ne ha 30 e dopo cinque stagioni di onorato servizio a Londra sembra davvero sul punto di lasciare l’Arsenal: è molto più nel mirino rispetto al compagno Aubameyang, pure lui sull’uscio", rivela La Gazzetta dello Sport.