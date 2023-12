GdS – Juve e Atletico ci provano per Djalo per gennaio: la posizione dell’Inter

La posizione dell'Inter

"A gennaio l'Inter non ha intenzione di fare mercato. Non ha previsto un budget per rinforzare la squadra durante la finestra invernale e in questo momento, come specificato ieri dall'a.d. Marotta, il club non ne sente la necessità. Su Djalò però inevitabilmente verrà fatto un ragionamento: la dirigenza spererà che il giocatore resti al Lille per poi indossare la maglia nerazzurra la prossima estate oppure proverà a fare un'offerta ai francesi per portarlo a gennaio alla Pinetina? Per percorrere quest'ultima strada però bisognerebbe cedere qualcuno, un'operazione che non è nei programmi", spiega il quotidiano che aggiunge come l'Inter potrebbe vendere Agoumé o Sensi (a giugno si libera a zero) a gennaio ma difficilmente arriveranno soldi utili per accontentare il Lille.