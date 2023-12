Sky Sport – Dumfries e De Vrij, tegola Inter: saltano 5 partite. Ecco la data del rientro

Doppia tegola per Simone Inzaghi. Gli esami strumentali svolti da De Vrij e Dumfries hanno confermato un quadro clinico che non gli permetterà di tornare a brevissimo a disposizione dell'allenatore dell'Inter. La causa per entrambi è un risentimento muscolare, accusato nel corso di Napoli-Inter. Il difensore agli adduttori, mentre l'esterno ai flessori.