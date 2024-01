Inter-Juve, febbre scudetto. Countdown partito: San Siro già tutto esaurito. Incasso da 6 mln

Da diversi turni di campionato la corsa allo scudetto pare ormai limitata alle due rivali di sempre e da questo punto di vista affrontare il secondo scontro diretto in casa ha tutta l’aria di essere un vantaggio. Soprattutto se “casa” significa “sold out” e se l’anima di San Siro dimostra da anni di poter essere un fattore in qualsiasi partita, figuriamoci quando la motivazione è affrontare “nemici” speciali sulla strada per arrivare al tricolore", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Al di là dell’immancabile vicinanza del popolo interista alla squadra. L’ennesimo tutto esaurito del Meazza (a secco di Inter dal 6 gennaio, dalla partita contro il Verona) è anche la solita certezza per le casse societarie. Ovviamente l’ordine di grandezza va parametrato sui precedenti di campionato e non sulle varie coppe (per le quali non incide la mole dei circa 40mila abbonati stagionali). Da questo punto di vista c’è aria di podio all-time a livello di incasso.

Attualmente il record risale proprio a un Inter-Juventus dell’ottobre 2019 prima della pandemia di coronavirus con 6,6 milioni di euro, mentre il derby di Milano di inizio stagione segue a intorno ai 6,2. Terzo a 5,8 Milan-Inter del marzo 2019 seguito a stretto giro da Inter-Milan del febbraio 2023. In viale della Liberazione i conteggi non sono ancora conclusi e pertanto le cifre ufficiali non sono state rese note, ma ci sono tutti i presupposti per salire sul podio della storia del campionato italiano flirtando con i 6 milioni di euro di incasso, forse superandoli".

"Il pubblico del Meazza non vede l’ora di tornare a godersi un derby d’Italia d’alta quota come è accaduto decine e decine di volte in un secolo e mezzo di campionato. Una ormai preziosa abitudine, a San Siro, vuole che lo spettacolo non sarà limitato ai 90 minuti più recupero di partita, ma il club nerazzurro “infiocchetterà” lo scontro diretto apparecchiando il pre-partita e l’intervallo con la maggiore cura possibile. Anche in questo caso la società svelerà i dettagli soltanto poco prima del 4 febbraio, ma sarà previsto un intrattenimento speciale per gli spettatori, concepito ad hoc in collaborazione con i partner per essere un avvicinamento all’altezza del match", spiega Gazzetta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.