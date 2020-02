LIVE Primavera, Juventus-Inter 1-0 fine primo tempo: decide il gol in apertura di Sekulov

(segui i risultati in tempo reale delle altre gare della 19^ giornata del campionato Primavera)

L’Inter di Armando Madonna, reduce dal travolgente 5-0 inflitto al Napoli, torna in campo per la 19^ giornata del campionato Primavera. Avversario di turno, la Juventus di Lamberto Zauli, battuta all’andata con un clamoroso 5-1. Il tecnico nerazzurro ritrova Lorenzo Pirola, che torna a comporre la linea difensiva con Kinkoue e Ntube; novità in mezzo al campo, con Burgio che rileva Gnonto come mezzala sinistra, mentre il neo acquisto Satriano, dopo l’esordio della scorsa settimana, parte ancora dalla panchina. Calcio di inizio alle ore 13.

Formazioni ufficiali:

JUVENTUS: 1 Israel; 2 Ntenda, 3 Anzolin, 4 Leone, 5 Vlasenko, 6 Gozzi, 7 De Winter, 8 Ahamada, 9 Sene, 10 Tongya, 11 Sekulov

A disposizione: 12 Garofani, 30 Dadone, 13 Riccio, 14 Turicchia, 15 Barrenechea, 16 Fagioli, 17 Miretti, 18 Da Graca, 19 Chibozo

Allenatore: Lamberto Zauli

INTER: 1 Pozzer; 2 Kinkoue, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 10 Gianelli, 5 Schirò, 8 Burgio, 3 Vezzoni; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Gerardi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Dimarco, 16 Squizzato, 17 Boscolo Chio, 18 Casadei, 19 Satriano, 20 Gnonto, 21 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Alberto Santoro (sez. Messina)