Juventus-Inter, le ultime: Conte ha un grosso dubbio. A destra resta viva un’opzione a sorpresa

Due giorni allo scontro diretto che può valere una stagione intera e un pezzo di scudetto: domenica sera all’Allianz Stadium l’Inter sarà ospite della Juventus per provare a riprendere terreno in ottica vetta della classifica. Come riporta Sky Sport, per Antonio Conte è uno il grosso dubbio: se schierare Diego Godin o Alessandro Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar. A destra è in vantaggio Candreva, ma resta l’ipotesi di vedere D’Ambrosio a tutta fascia per arginare gli attacchi bianconeri. Panchina invece per Eriksen, con Vecino che sarà al fianco di Brozovic e Barella. Davanti ovviamente Lukaku e Lautaro Martinez.

In casa Juventus, invece c’è un dubbio tra i centrali: Bonucci è sicuro del posto, De Ligt è in ballottaggio con Chiellini, che però fino a ieri si è allenato a parte. A centrocampo come regista ci sarà Pjanic, con Bentancur mezzala: ma occhio alle candidature di Rabiot e Ramsey. In attacco l’unico ballottaggio è tra Cuadrado e Higuain, con Dybala e Cristiano Ronaldo già certi della titolarità domenica sera.