Inter, Conte ha deciso: niente Juventus per Eriksen, sarà titolare contro il Getafe

Antonio Conte ha deciso: contro la Juventus, salvo cambiamenti dell’ultima ora, non ci sarà spazio per Christian Eriksen. O almeno dal primo minuto: il centrocampista danese, come riporta il Corriere dello Sport, partirà ancora una volta dalla panchina, lasciando la maglia da titolare a Vecino, ritenuto più pronto per partite del genere. L’ex Tottenham tornerà titolare contro il Getafe, in Europa League:

“L’esclusione che è destinata a fare più rumore è quella del danese, in questo momento in svantaggio rispetto a Barella e Vecino. L’ex Spurs sarà titolare contro il Getafe in Europa League (ieri l’Uefa ha annunciato le porte chiuse, con ingresso al Meazza solo per i giornalisti broadcast), ma non nel derby d’Italia“.