UFFICIALE – Juventus-Inter, si gioca domenica alle 20.45. Ecco la nota del club nerazzurro

Juventus-Inter, gara valida per la 7ª giornata di ritorno, si giocherà domenica 8 marzo alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Lo comunica ufficialmente la Lega Serie A.

Come da comunicazione della FIGC, “tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A si disputeranno a porte chiuse per tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte dal DPCM 4.03.2020 e, comunque, sino a quando le disposizioni statali non modificheranno le stesse“.

Questo dunque il calendario delle sfide in programma nel weekend:

Domenica 8 marzo

12.30 Parma-SPAL

15.00 Milan-Genoa

15.00 Sampdoria-Hellas Verona

18.00 Udinese-Fiorentina

20.45 Juventus-Inter

Lunedì 9 marzo

ore 18.30 Sassuolo-Brescia

Lega Serie A ha anche annunciato il programma dei recuperi della 6ª giornata di ritorno, “a rettifica ed integrazione del Comunicato Ufficiale n. 192 del 27 febbraio 2020“: INTER-SAMPDORIA sarà riprogrammata nella prima data utile.

RECUPERI 6ª GIORNATA RITORNO

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Torino-Parma.