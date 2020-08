Sky – Kolarov, margini non ci sono: vuole l’Inter, si chiude già oggi? Alla Roma andrà…

Aleksandar Kolarov è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Lo assicura Sky Sport, tramite Angelo Mangiante. Secondo l’emittente, margini per la permanenza di Kolarov a Roma non ci sono.

“Il serbo vuole andare all’Inter, è fortemente motivato e vuole assolutamente giocarsi le sue chance di vincere qualcosa con la maglia nerazzurra. Si sta trattando in queste ore per l’indennizzo da dare alla Roma, cash o tramite un giovane. Ma margini per fargli cambiare idea non ci sono, la trattativa potrebbe chiudersi già stasera. Kolarov ha già un accordo con l’Inter”, assicura Sky Sport.