Kolarov, trattativa serrata: invece dei soldi, spunta nuova proposta Inter alla Roma

L’accordo con il giocatore c’è già, ora si sta trattando con la Roma per trovare un’intesa. La scelta di Antonio Conte per la nuova Inter è Aleksandar Kolarov e i nerazzurri sono impegnati in una trattativa serrata con i giallorossi per accontentare il tecnico.

Ci sono stati e ci saranno ancora in giornata, spiega Gianluca Di Marzio, nuovi contatti tra Inter, Roma e Alessandro Lucci (nuovo agente di Kolarov) per trovare l’indennizzo giusto in modo da non portare via il giocatore a zero dai giallorossi, vista la sua volontà di trasferirsi all’Inter.

Oltre all’ipotesi di un conguaglio, non alto, in denaro, spunta anche l’idea di lasciare alla Roma un diritto di opzione su un giovane dell’Inter, spiega Di Marzio.