UFFICIALE – Inter, brutta notizia: Kolarov è positivo al Covid

Un’altra tegola si abbatte sull’Inter di Antonio Conte, attesa domenica dalla sfida di campionato a San Siro contro il Torino dopo la sosta per le nazionali. La brutta notizia arriva dalle condizioni di salute di Aleksandar Kolarov.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, l’Inter ha annunciato che Aleksandar Kolarov, rientrato a Milano dopo gli impegni con la Serbia, è risultato positivo al coronavirus. Il difensore nerazzurro, dunque, è l’ultimo contagiato in ordine di tempo in casa interista. Nelle scorse settimane, infatti, erano risultati positivi Radu, Skriniar, Bastoni, Nainggolan, Young e Gagliardini, poi guariti, mentre Brozovic, risultato positivo nei giorni scorsi, è attualmente in quarantena.

Ecco il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.

(Fonte: inter.it)