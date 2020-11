Inter, scoppia il caso Kolarov: polemiche con la Serbia per il suo rientro anticipato

Impegni internazionali già conclusi per Aleksandar Kolarov: il difensore dell’Inter ha lasciato il ritiro della Serbia dopo lo spareggio per l’Europeo contro la Scozia (gara in cui è rimasto in panchina) ed è tornato alla Pinetina con qualche giorno di anticipo, sottoponendosi a terapie. Il suo rientro anticipato, tuttavia, non è piaciuto alla stampa serba, come scrive Tuttosport: “Il club nerazzurro ha voluto precisare la situazione che ha portato al ritorno anticipato di Kolarov in Italia, senza giocare lo spareggio europeo Serbia-Scozia. I media di Belgrado hanno attribuito questo rientro a un diktat dell’Inter che voleva scongiurare rischi per l’ex giocatore di Roma e Lazio, partito con un problema muscolare. Secondo l’Inter, invece, più semplicemente Kolarov ha provato ma non era in condizione di scendere in campo“.