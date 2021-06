CdS – Inter, senza Eriksen cambiano i piani: Kovacic e van de Beek i preferiti

Lo stop del centrocampista danese e i dubbi sul suo ritorno in campo obbligano la dirigenza nerazzurra a pensare a delle alternative

Fabio Alampi

L'Inter rimane in attesa di conoscere quale potrà essere il futuro di Christian Eriksen: il centrocampista danese è stato operato nella giornata di ieri, ma non è ancora certo che potrà tornare a giocare. In tal caso la dirigenza nerazzurra dovrà pensare a come sostituirlo: secondo il Corriere dello Sport, tra i tanti nomi sondati, in cima alla lista ci sarebbero Mateo Kovacic e Donny van de Beek.

"Lo stop di Eriksen, inevitabilmente, cambia i piani dell'Inter. Il danese, infatti, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di Luis Alberto nella Lazio, vale a dire la mezz'ala tecnica, che ispira e costruisce il gioco. Per la verità, nella rosa nerazzurra ci sarebbe già Sensi, che ha le caratteristiche ideali per svolgere quel compito. Ma i suoi ripetuti infortuni, l'ultimo dei quali gli ha tolto gli Europei, non possono dare assolute garanzie. Insomma, occorre correre ai ripari. Evidentemente, non potrà esserci una risposta immediata. Ma in viale Liberazione le valutazioni sono già in corso. E, sotto questo aspetto, sono già emersi un paio di profili che farebbero il caso di Inzaghi. Si tratta, innanzitutto, di Kovacic e Van de Beek".

Cavallo di ritorno

"Dal punto di vista dello spessore internazionale, siamo più o meno sui livelli di Eriksen, ma di conseguenza anche il valore di entrambi è particolarmente corposo. L'Inter, insomma, non sarebbe nelle condizioni per acquistarne i cartellini, ma a certe condizioni non sarebbero comunque irraggiungibili. Tanto per cominciare, se Van de Beek è finito ai margini nel Manchester United, nemmeno Kovacic è una prima scelta nel Chelsea. Non a caso, il suo nome è stato inserito tra quelli che i Blues sono disposti a coinvolgere nell'operazione Hakimi. A tal proposito, la prima scelta nerazzurra è Marcos Alonso. Il croato, però, che tornerebbe a Milano a distanza di 6 anni dal suo addio, potrebbe diventare un'ulteriore aggiunta, magari attraverso un prestito".

Nome mai dimenticato

"La medesima formula andrebbe adottata pure per Van de Beek, che i Red Devils avrebbero tutto l'interesse a rilanciare dopo gli oltre 40 milioni investiti l'estate scorsa. Certo poi ci sarebbe il problema dell'ingaggio: argomento che in casa nerazzurra è particolarmente delicato… Da ricordare, peraltro, che il canale con lo United negli ultimi tempi è stato particolarmente sfruttato, basti pensare ai vari Lukaku, Sanchez e Young. Ovvio che l'Inter non si fermerà a Kovacic e Van de Beek, ma andrà a scandagliare gli esuberi di tutte le big europee a caccia dell'affare".