Eriksen operato, l’Inter lo aspetta: a luglio il ritorno in Italia, lo scenario

Il centrocampista danese è stato operato nella giornata di ieri: previsti ulteriori esami nei prossimi giorni

Piccoli segnali di speranza per Christian Eriksen : il centrocampista danese è stato operato nella giornata di ieri, e il defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato non solo gli garantirà una vita normale, ma potrebbe consentirgli anche di tornare a giocare a calcio. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione:

"Christian Eriksen è stato operato ieri al Rigshospitalet e gli è stato impiantato un Icd, termine inglese che sta per Implantable Cardioverter Defibrillator, ovvero un defibrillatore sottocutaneo. [...] Già oggi o al massimo domani Eriksen tornerà a casa per un periodo di assoluto riposo con la sua famiglia. Le sue condizioni saranno monitorate dello staff dell'ospedale dove è stato operato, dal medico della Nazionale, Morten Boesen, e soprattutto dall'Inter che è titolare del suo cartellino".

"Il viaggio del dg Marotta e del dottor Volpi a Copenaghen, ipotizzato negli scorsi giorni, non ci sarà: c'è stato un contatto tra le parti e il centrocampista sarà lasciato tranquillo e sereno insieme ai suoi cari. È invece probabile che a luglio sarà lui a venire a Milano e a sottoporsi a un nuovo ciclo di esami per capire com'è la situazione del cuore. Se potrà giocare ancora a calcio e dove, non è chiaro. Il ragazzo e le persone a lui più vicine, rassicurate dai pareri medici, ci credono".