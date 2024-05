FCIN1908 / Lautaro, Inter vuole vederci chiaro: l’agente incontra Simonian, vertice decisivo in 2 giorni

Il vertice decisivo per il futuro di Lautaro Martinez dovrebbe avere luogo tra domani e dopodomani. Lo fa sapere il nostro Pasquale Guarro, che sul canale Twitch di FCIN1908.it ha aggiornato sulla situazione. Ecco le ultimissime sul rinnovo del Toro, dopo le recenti dichiarazioni dell’agente: “C’è un po’ di nervosismo e inquietudine, perché non si è ancora capito fino in fondo dove vuole arrivare Lautaro Martinez. L’Inter non ci vede molto chiaro dietro questa faccenda e proprio dietro questo non riuscire a vedere chiaro, sorge un pochino di preoccupazione, che dietro ci sia qualcosa. Sembra tutto molto strano, anche presentarsi con una richiesta così alta che nessuno può accontentare.