Ieri i vertici di Oaktree hanno avuto un primo incontro con Simone Inzaghi , per iniziare a programmare la nuova stagione, a partire dalle mosse di mercato. Ma oggi, come riporta Tuttosport, è un'altra tappa fondamentale dell'insediamento della nuova proprietà, visto che il fondo americano vedrà il reparto commerciale e marketing del club:

"Incontri conoscitivi in sede, in attesa di un appuntamento più risolutivo con l’agente di Lautaro. È l’agenda di questi primi giorni nerazzurri dell’era Oaktree. Ieri Simone Inzaghi, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno visto per la prima volta i quattro manager del fondo californiano che stanno seguendo più da vicino il dossier nerazzurro: Katherine Ralph, Alejandro Cano, Renato Meduri e Carlo Ligori. È stata soprattutto l’occasione per presentarsi e scambiare le prime impressioni. La conversazione è stata favorita dalla conoscenza della nostra lingua da parte di tutti i rappresentanti di Oaktree, non solo degli italiani".