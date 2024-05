Chi è Carlo Marchetti, candidato a diventare il nuovo presidente dell’Inter

Per il ruolo di nuovo presidente dell'Inter targata Oaktree sono in risalita le quotazioni di Carlo Marchetti: ecco chi è

Dopo il vertice di ieri nella sede dell’Inter, anche oggi in Viale della Liberazione a Milano sono previsti incontri per la nuova proprietà. In attesa dell’assemblea dei soci del prossimo 4 giugno, inizia infatti a prendere forma l’Inter targata Oaktree. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il ruolo di nuovo presidente nerazzurro sono in risalita le quotazioni di Carlo Marchetti. Ecco chi è, da calcioefinanza.it.