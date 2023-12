Lautaro-Inter, firma imminente fino al 2028: cifre, bonus e dettagli del rinnovo

I dettagli — I dettagli a cui si riferisce la punta interista riguardano l’ingaggio, che passerà da 6 a 8 milioni attraverso l’inserimento di alcuni bonus, raggiungibili attraverso le vittorie e (non troppo difficilmente) attraverso le prestazioni personali. L’intenzione della società, oltre a blindare uno dei suoi pezzi più pregiati, è quella di fare di Lautaro un vero e proprio simbolo iconico del club, arrivato all’Inter nel 2018 e destinato - secondo il nuovo contratto - a restare in nerazzurro per un decennio.

La fame di Lautaro — Attualmente il bomber dell’Albiceleste guida la classifica cannonieri con 13 reti e domani sera, a San Siro, sfiderà l’Udinese che a livello di squadra vanta meno gol segnati in A (12) rispetto al capitano interista. L’importante è non chiedergli di scegliere, come nel caso della seconda stella o della Champions al termine di questa stagione. A 26 anni e da campione del mondo in carica ha ancora tanta fame. Non resta che attendere il prossimo centro, sia dentro il campo sia fuori con un nuovo contratto da firmare. È ormai questione di giorni”, si legge.

