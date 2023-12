GdS – Inter, Pavard ci prova: Lazio o Lecce. Dumfries-de Vrij, attesi altri esami

L'Inter recupera Bastoni , che si era infortunato a Coverciano in allenamento durante il ritiro con l'Italia, per la partita con l'Udinese. Ma Inzaghi dovrà rinunciare a Dumfries e De Vrij che si sono fatti male nella gara contro il Napoli e gli mancava già Pavard. Il francese si era infortunato invece nella partita contro l'Atalanta, a inizio novembre.

Il difensore italiano sarà a disposizione, come ha detto lui stesso al Galà del Calcio, nella gara con l'Udinese. Difficile parta dal primo minuto. Il francese invece ha bisogno di qualche giorno in più per il recupero, ha tolto il tutore e ha ripreso a correre. Si era lussata la rotula quindi per il recupero serve tempo e cautela, ma la speranza è che possa tornare per la gara del 17 dicembre con la Lazio o una settimana dopo col Lecce, conferma La Gazzetta dello Sport.