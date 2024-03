Non sono stati giorni facili, per Lautaro Martinez, che dopo Madrid ha dovuto convivere col pensiero di aver fallito il rigore decisivo

Non sono stati giorni facili, per Lautaro Martinez, che dopo Madrid ha dovuto convivere col pensiero di aver fallito il rigore decisivo che ha sancito l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League contro l'Atletico. Nella partita contro il Napoli, però, sottolinea il Corriere dello Sport, l'argentino ha reagito da vero leader, pur non trovando la via del gol: