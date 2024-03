La mia Juve o la mia Inter? Sono momenti diversi dal punto di vista storico: il calcio è cambiato, Inzaghi pratica un gioco più di manovra mentre la Juve aveva grandissimi giocatori che avevano vinto tanti titoli. Questo è un gruppo che cresce, comincia ad avere il suo palmares: c'è tanto da fare ma va riconosciuto il merito di crescere continuamente. Sono due belle realtà.

Io presidente Figc? No, con l'Inter sono legato fino al 2027 e mi trovo molto bene. Poi lì avrò 70 anni ed è giusto cambiare professione: magari mi dedicherò allo sport in tematiche sociali e nella valorizzazione dei giovani che ancora non riescono a svolgere l'attività sportiva nei giusti canoni. Vorrei fare tanto per loro, lo farei con divertimento: la Federazione non è una cosa che mi interessa ma guardo con rispetto il ruolo di presidente.

L'eliminazione in Champions non ha modificato i piani, la sintesi del lavoro fatto è nello striscione che ci ha accolto allo stadio. La società come i tifosi è fiera del gruppo, siamo contenti: un conto è vincere il campionato, che viene vinto dalla più forte, mentre la Champions è legata a fattori particolari. Guardate Real-City, una uscirà, ma chi esce non è scarso. E' un torneo, non un campionato: siamo usciti ai rigori, non viene sminuito il nostro valore.

Oaktree? È una domanda di pertinenza della proprietà. Non entro nel merito. La proprietà è presente e non abbiamo nessun problema da questo punto di vista. Gestiamo la società con tranquillità e stiamo programmando il futuro. Io sono certo che questa tematica sarà affrontata dal presidente al più presto e lo sarà per il bene e la storia dell'Inter, nel rispetto dei tifosi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.