Lautaro, reazione a sorpresa da Barcellona: “Altro che le parole di Zarate, dal club dicono che…”

La possibile trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez tiene banco tra Italia e Spagna. Oggi, a surriscaldare l’ambiente, c’ha pensato Sergio Zarate, fratello di Rolando, agente del Toro con Beto Yaquè.

Sergio Zarate ha praticamente dato per scontato l’approdo in Catalogna di Lautaro a partire dalla prossima stagione. “L’Inter può volere qualsiasi cosa, alla fine è il mercato a comandare. Squadre come il Barcellona quando vogliono un giocatore fanno di tutto per prenderlo“, ha tuonato Zarate.

Parole che avrebbero potuto esaltare la stampa catalana. Ma El Mundo Deportivo riporta quella che ormai sembra essere una certezza all’interno del Barcellona: l’Inter non farà neanche un euro di sconto. Inutile continuare a parlare e stuzzicare l’ambiente.

“Occorre ricordare che Lautaro avrà una clausola rescissoria di 111 milioni di euro, attivabile dal primo al quindici luglio. E dall’interno del Barcellona sostengono che, alla fine, bisognerà pagare quella cifra per ottenere il cartellino di Lautaro, scelto come erede di Suarez”, scrive El Mundo Deportivo.

L’Inter non tratta, malgrado le uscite pubbliche continue di alcune persone vicine all’entourage del giocatore. Il prezzo di Lautaro non scenderà.