Sergio Zarate: “Lautaro-Barça, grandi possibilità”. E risponde a Zanetti: “È il mercato a comandare”

“Lautaro-Barcellona? C’è una grande possibilità che accada“. Sergio Zarate, ex calciatore e ora agente (solo fratello di Rolando, membro dell’entourage di Lautaro), ha parlato ai microfoni di Fox Sports Messico del futuro dell’attaccante dell’Inter.

“È un grandissimo giocatore, non ha limiti – ha aggiunto Zarate -. Sono quelli (i soldi, ndr) che comandano. Con Messi lì, credo ci sia maggiore possibilità che il calciatore voglia andare a giocare con il più forte di tutti“.

Sergio Zarate ha infine risposto al vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, che ha parlato di un futuro nel club meneghino per Lautaro: “L’Inter può volere qualsiasi cosa, ma è il mercato a comandare. Squadre come il Barcellona quando vogliono un giocatore fanno di tutto per prenderlo“.

Sergio Zarate non è l’agente di Lautaro Martinez, come erroneamente stanno riportando molte testate.