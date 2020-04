Inter, inviata in queste ore una risposta fortissima al Barça su Lautaro: lo scenario cambia

Il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona sembrava ogni giorno più probabile. Anche perché in Spagna i giornali non fanno altro che pubblicare prime pagine con il volto e il nome del Toro. Ma nelle ultime ore dall’Inter è arrivata una risposta fortissima. A inviarla il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, che come vi abbiamo riportato ha provato a blindare l’argentino:

“Se quello tra Lautaro Martinez e l’Inter è un matrimonio duraturo, lo dirà il tempo. Soprattutto alla riapertura del mercato. Ma c’è un connazionale di tutto rispetto che lo blinda. Le parole del vice-presidente interista, Javier Zanetti, servono a ribadire la volontà del club di tenere il bomber – scoperto anche grazie alle ottime referenze di Milito – a Milano. «Lautaro è felice qui, si identifica con l’Inter». Una risposta al pressing del Barcellona, in questa fase di stacco un po’ da tutto. Anche se la telenovela tornerà d’attualità con l’avvicinarsi del mercato. «Abbiamo creduto in Lautaro, il suo futuro è nerazzurro», ha spiegato Zanetti durante una lunga intervista a Espn. «E’ un giocatore migliorato tanto, in particolare nell’ultimo anno per il gran lavoro di Conte»“.

(Fonte: Corriere dello Sport)