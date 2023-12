Lautaro: “Rinnovo? Anche domani! Inzaghi vero top. Scudetti persi mai mandati giù ma…”

"Rinnovo?Manca qualche dettaglio, ma sono pronto perché voglio rinnovare. La mia famiglia sta bene qui, la gente mi vuole bene e io voglio bene a loro. Quello è importante. La società deve fare la sua parte, io sto facendo la mia. Manca poco. Firma a capodanno? Spero domani! Sono tranquillo e sereno, qui mi sento bene e ho tanta voglia di rinnovare. L'inizio di stagione dell'Inter? Sinceramente me lo aspettavo anche se non credevo ingranassimo così velocemente: in estate sono partiti 12 giocatori, sono arrivati ragazzi straordinari che lavorano bene dal primo giorno ma non mi aspettavo ci integrassimo tutti così in fretta. Quella scorsa è stata una stagione importante per l'Inter, arrivare in finale di Champions League è difficile, è una competizione importantissima. Io ho sempre detto che faccio questo sport per vincere titoli, è difficile arrivare sino in fondo a tutti gli obiettivi ma lavoriamo per questo. Ogni giorno veniamo qui ad allenarci nel migliore dei modi e fare tutto quello che prepariamo in settimana in campo per raggiungere gli obiettivi. Juventus rivale principale in campionato? La strada è ancora lunga, non è neanche finito il girone di andata. Dobbiamo continuare così perché ci sono altre squadre forti come Milan e Napoli".