Sempre decisivo, fattore da… scudetto: Inter, che Thuram: i numeri di un grande attaccante

Sempre decisivo. Fra i migliori acquisti degli ultimi anni in casa Inter, senza dubbio. E a testimoniarlo ci sono anche i numeri. Marcus Thuram è fra le note più liete di questo inizio di stagione per i nerazzurri: Simone Inzaghi ha saputi valorizzarlo al meglio da punta centrale e nessuno, dalle parti di Appiano Gentile né da quelle di San Siro, rimpiange più né Dzeko né Lukaku.

A confermarlo, come detto, ci sono i numeri: in 18 partite giocate, Thuram ha segnato 6 gol e ha fornito altrettanti assist. Senza contare i 4 rigori procurati. Numeri da grande attaccante, da vero uomo squadra, che ne hanno ben presto reso un fattore per l'Inter, che si regge anche su di lui in questa cavalcata in testa alla classifica. Ecco tutte le statistiche, riportate da Sky Sport: