Lautaro segna, l’Inter passa alla cassa: gol da quasi 70 mln, le cifre in dettaglio

In primis, c'è il bonus legato alla vittoria della partita, che è pari a 2,8 milioni di euro. In totale, nel girone, l'Inter è arrivata a quota 9,33 milioni di bonus legati ai risultati, frutto di 3 vittorie (2,8 mln l'una) e un pareggio (930.000 euro).

In secondo luogo, c'è il bonus per la qualificazione agli ottavi, che è pari a 9,6 milioni di euro. Da ieri sera, l'Inter ha la certezza di incassare questi soldi.

Un'altra certezza è quella di poter giocare un'altra partita casalinga in Champions League, quella degli ottavi, con prevedibile sold out e un incasso che generalmente supera i 7 milioni di euro.

E, dulcis in fundo, c'è la qualificazione al Mondiale per Club del 2025, torneo ricchissimo organizzato dalla Fifa che dovrebbe portare ricavi per circa 50 milioni di euro.

In totale, tra i quasi 3 mln del bonus vittoria, i quasi 10 della qualificazione, i prevedibili 7 di incasso di San Siro e i 50 del Mondiale per Club, stiamo parlando di un gol da quasi 70 milioni di euro di valore per le casse nerazzurre.

