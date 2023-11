Non chiamatela fortuna: l’Inter raggiunge il primo traguardo grazie a un grande segreto

Che non fosse una notte di gala, da smoking e merletti, era facile immaginarlo. Non solo per il terreno di gioco tutt'altro che in perfette condizioni o per le novità di formazione in casa nerazzurra. Il Salisburgo aveva l'ultima opportunità per sperare nel passaggio del turno ed era lecito se la giocasse con orgoglio e spavalderia, proprio come auspicato alla vigilia da Struber. Quel vecchio marpione austriaco l'aveva preparata proprio come raccontato in conferenza stampa, togliendo spazio e tempo alle individualità di Inzaghi.