Lautaro, Barcellona allo scoperto: “E’ la prima opzione ma non sappiamo ancora se…”

Le voci sul fortissimo interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez hanno fatto il giro del mondo e raggiunto, inevitabilmente, anche l’Argentina, paese di nascita del centravanti dell’Inter. La trattativa occupa quotidianamente le prime pagine dei quotidiani spagnoli e, secondo quanto filtra a Barcellona, sembra essere molto avanzata. Ma l’Inter è categorica: solo il pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro potrà portare via il classe ’97 da Milano la prossima estate.

La Nación, noto quotidiano argentino, ha interpellato in merito la segreteria tecnica del Barcellona, che ha risposto: “Oggi è impossibile sapere cosa accadrà nel mercato. Non sappiamo quando giocheremo di nuovo o quanti soldi avremo. Lautaro è la prima opzione, ma non sappiamo ancora se avremo la possibilità di fare acquisti”.

Il caso del Barcellona, spiega La Nacion, è particolare. Il club non può infatti chiudere due bilanci consecutivi in perdita, pena le dimissioni del consiglio d’amministrazione. Lo scorso anno, per evitarlo, il club catalano ha intavolato lo scambio Neto-Cillessen per sistemare i conti. Quest’anno si prevede un esborso di mercato di circa 124 milioni di euro. Ma, al momento, non si sa quanto il Barcellona possa perdere a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi si calcolano circa 140 milioni di perdite. La priorità dell’area tecnica è Lautaro Martínez, ma lo spogliatoio insiste per il ritorno di Neymar.

Messi, conclude il portale argentino ha ribadito più volte che non vuole lasciare il Barçellona ed è risaputo quanto gli manchi Neymar. Lautaro Martínez gli piace, ma non lascerà partire il suo Suárez, suo grande amico. Nel frattempo, negli uffici di Barcellona cominciano a fare i conti. I dirigenti credono che Griezmann possa rendere l’arrivo di Neymar più economico e pensano a giocatori come Rakitic, Arturo Vidal e Dembélé per convincere l’Inter a lasciare Lautaro. Ma la priorità assoluta dei Blaugrana è quella di trattenere Lionel Messi e fare di tutto per convincerlo a restare.