La coppia da sogno dell’Inter: Lautaro-Thuram, come loro nessuno in Europa. Numeri devastanti

"Hanno trascorso l’estate a conoscersi per trovare l’intesa, poi sono bastate una decina di partite ufficiali per diventare una spietata coppia di fatto. Il tandem Lautaro Martinez-Marcus Thuram è una delle solide certezze di Simone Inzaghi e fa invidia al resto d’Europa, dove al momento non ci sono eguali in termini di rendimento di altre coppie d’attacco così assortite ed efficaci in area altrui (...). In termini di tandem quello interista non conosce eguali avendo collezionato ben 14 reti e 9 assist in questo primo scorcio di stagione".