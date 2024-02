Tobe Leysen, portiere classe 2002 del Leuven, in patria è etichettato come il nuovo Courtois: le sue parole

Tobe Leysen è uno dei profili più interessanti del calcio belga tanto che il portiere classe 2002 è stato definito in patria come nuovo Courtois. Oggi il Leuven ha perso 1-0 contro lo Standard Liegi e in tribuna c'era anche Handanovic . Leysen, intervistato da Gianlucadimarzio.com, ha parlato così:

"Handanovic è veramente venuto a vedermi? Fa piacere. Samir è stato un grande portiere con caratteristiche 'italiane' e dei riflessi incredibili. È un portiere che guardavo spesso giocare in Champions League. Ma io sono ancora alle prime partite in carriera e il mio focus in questo momento è la salvezza. Per l'OH Leuven rimanere in Jupiler Pro League sarebbe un traguardo importantissimo. Poi è normale che facendo bene alcune squadre s'interessano a te ma ci penserò solo a fine stagione e non adesso"