"L'Inter è cresciuta nelle individualità, non si aspettava una Roma così nel primo tempo. De Rossi sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto un primo tempo coraggioso. Ma è come se gli schiaffi del primo tempo avessero svegliato i giocatori dell'Inter, nel secondo tempo avevano più grinta anche in fase di recupero. Poi l'Inter è uscita con la qualità, i gol sono belli. Poi c'è anche l'autorete ma l'Inter ha fatto un secondo tempo grandissimo"