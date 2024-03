"Oggi Inzaghi è un top coach. Ci sono i top player e poi ci sono gli allenatori che aggiungono. Simone ha aggiunto e questa cosa l’hanno colta in tanti. In Inghilterra, ad esempio, è più di un sussurro il fatto che sia finito nella lista degli allenatori messi nel mirino per il dopo Klopp a Liverpool. È la logica del mercato, lo sa anche Inzaghi e la cosa mica gli dispiace. Ma lui a Milano sta bene e non è un modo di dire, sia per motivi familiari sia per ambizioni sportive: sa bene anche lui che il vantaggio accumulato rispetto alle altre in Italia non sarà facilmente colmabile, che l’Inter in termini di programmazione è decisamente avanti".