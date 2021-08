GdS – Lukaku, accelerata Inter-Chelsea: “Si chiude a 115mln? Possibili bonus. Decide Zhang”

Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare l'Inter per diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare l'Inter per diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i due club stanno portando avanti in queste ore un dialogo costruttivo per provare a raggiungere un accordo. In queste ore, la trattativa sta vivendo una fase di accelerazione. Secondo la rosea, l'affare potrebbe chiudersi intorno ai 115 milioni cash: