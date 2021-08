Futuro Lukaku, 2 novità. Biasin: “Deciderà Zhang. E l’Inter sta pensando di mettere…”

L'aggiornamento sulla spinosa questione che tiene banco ormai da giorni in casa nerazzurra

Queste le sue parole: "Al momento non è arrivato alcun rilancio da parte del Chelsea per Lukaku. L'offerta resta ferma a 100 + cartellino di M. Alonso. Qualunque eventuale rilancio non verrà valutato dai dirigenti dell'Inter, ma sottoposto alla proprietà cinese che prenderà una decisione in merito. Nell'ottica del "eventualmente bisogna trovare un sostituto e il tempo stringe", l'Inter sta pensando di mettere un limite di tempo oltre quale non andare".