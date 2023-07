GdS – Lukaku, Inter proverà a ‘limitare’ richiesta Chelsea. Lui farà la sua parte

Lukakusi gode la Sardegna e lavora alla sua condizione fisica con il suo fisioterapista di fiducia. Nelle scorse ore ha mostrato ai suoi follower momenti di relax e fatica. Perché dopo le difficoltà nell'ultima stagione con l'Inter, a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dalla migliore forma per mesi, vuole farsi trovare pronto per il nuovo campionato. Ancora da stabilire se giocherà in Premier oppure in Italia, dove vorrebbe lui, perché vorrebbe rimanere in nerazzurro per riprovare a vincere per quei tifosi che, non lo ha mai negato, lo hanno sempre fatto sentire a casa. Questo è anche l'anno che porterà agli Europei in Germania e vuole anche lanciare un segnale in chiave Nazionale dopo un Mondiale un po' deludente.