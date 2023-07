Demiral vuole l’Inter: contatti vivi con l’Atalanta. No al prestito secco, ma…

Il nome di Merih Demiral torna prepotentemente in orbita Inter: il difensore turco è già stato accostato in passato ai nerazzurri, e la sua volontà è quella di lasciare l'Atalanta e di trasferirsi a Milano. Secondo Alfredo Pedullà, il classe '98 ha messo l'Inter in cima alle sue preferenze, pur avendo ricevuto negli ultimi giorni richieste dall'estero.

Bisognerà nel caso trovare un accordo sulla formula: i contatti tra Inter e Atalanta sono vivi, il club di Percassi non vuole darlo in prestito secco, ma ci sono i margini per approfondire la questione. I nerazzurri milanesi potrebbero proporre qualche contropartita tecnica, a partire, per esempio, dal corteggiatissimo Fabbian, che presto rinnoverà il suo contratto.