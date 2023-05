Lukaku: “Mi sono reso conto subito di quanto fosse grande l’Inter. Vi racconto il 3-0 al Milan”

Jean Kindermans, il capo del settore giovanile dell'Anderlecht, e Ariel Jacobs, l'allenatore che mi ha dato la prima opportunità. Tanta gente diceva loro che fossero matti per far giocare un ragazzino di 16 anni in prima squadra: ma a fine anno ho vinto il campionato belga ed ero capocannoniere. Loro avevano fiducia in me, mi hanno aiutato anche a scuola: ci fu un momento difficile per me il primo anno da professionista, non andavo molto bene perché non riuscivo a fare entrambe le cose. Ci fu una partita in cui un mio compagno si ruppe la gamba e l'allenatore mi chiamò in spogliatoio e mi disse che non si sa mai cosa può succedere nel calcio e che avrei dovuto finire la scuola e lo feci.